Handball : Voici le programme de la 22ème journée

Voici les résultats enregistrés ce samedi au cours des matches de la 22ème journée du championnat de handball :

Etoile du Sahel 22-19 CS Sakiet Ezzit

CHB Jemmal 29-26 Union Sportive Témimienne

EBS Béni Khiar 34-34 EM Mahdia

CS Hilalien 23-25 AS Téboulba

JS Chihia 18-32 SC Moknine

Jeudi 29 février :

Espérance de Tunis 17h00 Club Africain

Classement :

1- Espérance de Tunis 63 pts (Play-off)

2- Club Africain 56 pts (Play-off)

3- CS Sakiet Ezzit 49 pts (Play-off)

4- EM Mahdia 45 pts (Play-off)

5- EBS Béni Khiar 45 pts (Play-off)

6- Etoile du Sahel 43 pts (Play-off)

7- US Témimienne 43 pts (Play-off)

8- SC Moknine 42 pts (Play-off)

9- CHB Jemmal 41 pts (Play out)

10- AS Téboulba 35 pts (Play out)

11- JS Chihia 31 pts (Play out)

12- CS Hilalien 30 pts (Play out)