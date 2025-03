Handball : Voici les compositions des groupes des Play-off

Voici la composition des deux groupes de la phase de play-off de la saison Elites 2024/2025 de handball à l’issue du tirage au sort effectué aujourd’hui :

Groupe A : Club Africain, CS Sakiet Ezzit, EM Mahdia, BS Ben Khiar

Groupe B : Espérance Sportive de Tunis, Etoile Sportive du Sahel, SC Moknine, CHB Jemmel.

Les points de bonus en Play-off :

Espérance de Tunis et Club Africain : 3 points

CS Sakiet Ezzit et Etoile du Sahel : 2 points

EM Mahdia et SC Moknine : 1 point

EBS Béni Khiar et CHB Jemmel : 0 point