Le peuple palestinien a mis en Ã©chec les plans de l’ennemi pour une nouvelle Nekba (Haniyeh)

Le peuple palestinien a mis en échec les plans de l’ennemi pour une nouvelle Nekba (Haniyeh)

Le chef du bureau politique du mouvement Hamas, Ismaïl Haniyeh, a déclaré, ce mercredi 01er novembre, que « la bataille, déluge d’el-Aqsa, est décisive, entre celui qui croit à la tolérance, à la paix humaine, à la coexistence civilisationnelle, et les néo-nazis, lesquels sont appuyés par les forces coloniales, qui piétinent toutes les valeurs, pour leurs intérêts et leur mentalité sanguinaire ».

Lors d’une conférence de presse tenue à Doha (Qatar), relayée par le site felesteen.ps, Haniyeh a pointé « une guerre barbare, criminelle, et terroriste contre Gaza et sa population, laquelle se poursuit pour le 26ème jour consécutif ».(…) « Notre peuple et nos combattants sont en train de la mener, avec mérite, et sont en train de dessiner la carte de la patrie par leur sang ».

Il a considéré qu' »avec cette résistance, cette constance, et cet attachement à sa patrie, le peuple palestinien a mis en échec les plans de l’ennemi pour une nouvelle Nekba (la Neka de 1948, grande catastrophe a trait à la création de l’Etat d’Israël), à travers la déportation et l’exil forcé ».

Le dirigeant de la branche politique de Hamas a ajouté que l’entité sioniste a perdu le 07 Octobre, trébuche avec son invasion terrestre, et annonce certaines pertes d’une manière progressive, mais ce que nos brigades savent, et ce que nous allons publier est beaucoup plus important » (en allusion aux pertes de l’armée israélienne), « vous allez être choqués, ainsi que ceux qui se tiennent derrière vous », a-t-il signifié aux Israéliens.

Haniyeh a affirmé que « l’une des raisons de la guerre est Netanyahu, qui conduit un groupe de droite, raciste et fasciste, et ne pense qu’à la manière de se sauver, ainsi que sa famille de la prison et de la reddition des comptes, même si c’était au détriment de la région dans son ensemble ».

Il a, encore révélé, que « le mouvement Hamas a présenté une conception globale qui commence par l’arrêt de l’agression criminelle, l’ouverture des points de passage, en passant par l’échange des prisonniers, et l’ouverture d’un processus politique pour l’instauration d’un Etat palestinien indépendant, ayant pour capitale al-Quds avec le droit à l’autodétermination, mais Netanyahu multiplie les atermoiements, et trahit son peuple avec des promesses fallacieuses, dont on ne permettra pas la concrétisation ».

Ismaïl Haniyeh a appelé les pays qui soutiennent l’entité sioniste, en prime les Etats-Unis, à revenir sur leurs politiques coloniales surannées, « nous leur demandons d’arrêter de fournir le soutien militaire à ce gouvernement fasciste, et à cesser de bloquer la volonté internationale, appelant à l’arrêt immédiat de l’offensive, et à l’ouverture des postes frontaliers, comme l’a montré dernièrement la réunion de l’Assemblée générale de l’ONU, unis pour la paix ».

« Vous choisissez le mauvais côté de l’histoire, du présent et de l’avenir, la région ne jouira pas de la sécurité et de la stabilité, tant que notre peuple ne recouvre pas ses droits légitimes pour la liberté, l’indépendance et le retour », a-t-il tempêté.

Gnetnews