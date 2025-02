Harzi envoie le CA au tapis ! L’USMo nouveau dauphin

L’Union Sportive de Monastir est le nouveau dauphin du championnat de Tunisie de football. Les joueurs de Faouzi Benzarti sont venus à bout d’un Club Africain confus et en manque d’inspiration grâce à un but de Harzi d’un tir puissant et croisé.

Les Rouges et blancs ont évolué à dix pendant plus de 60 minutes suite à l’expulsion de Semakula après une faute inutile en milieu de terrain.

Après ce succès, l’USMo compte 46 points, soit deux en moins des leaders Sang et or. Le Club Africain devient quatrième à -5.

D’autre part, le CS Sfaxien a retrouvé la victoire en allant s’imposer (1/2) sur le terrain de l’Olympique de Beja.

Au Bardo, le Stade Tunisien a dominé l’USBG. C’est le premier succès des joueurs de Kanzari après trois défaites consécutives.

À Tataouine, l’EGSG a enfin gagné (0/1) face à l’UST.

Classement

1- Espérance de Tunis 48pts (22j)

2- US Monastirienne 46pts (22j)

3- Etoile du Sahel 45pts (22j)

4- Club Africain 43pts (22j)

5- Espérance de Zarzis 41pts (22j)

6- Stade Tunisien 39pts (22j)

7- Club Sportif Sfaxien 31pts (22j)

8- ES Métlaoui 31pts (22j)

9- Olympique de Béja 28pts (22j)

10- CA Bizertin 23pts (22j)

11- AS Soliman 22pts (22j)

12- JS Omrane 20pts (22j)

13- AS Gabés 18pts (22j)

14- US Ben Guerdane 16pts (22j)

15- US Tataouine 14pts (22j)

16- EGS Gafsa 12pts (22j)