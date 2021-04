Hasna Ben Slimane partage le repas de rupture du jeÃ»ne avec le personnel et les dÃ©tenus de la prison de Mornaguia

Hasna Ben Slimane partage le repas de rupture du jeûne avec le personnel et les détenus de la prison de Mornaguia

La ministre de la Justice par intérim, Hasna Ben Slimane, a partagé hier, mardi, le repas de rupture du jeûne, avec le personnel et les détenus de la prison de Mornaguia.

La ministre avait, auparavant, présidé une cérémonie au siège de cet établissement pénitentiaire, où elle a décoré des agents et cadres de la direction générale des prisons et rééducation, à l’occasion de la célébration du 65ème anniversaire des forces de sécurité intérieure, sous le signe « une police républicaine au service du peuple, et soutien à la démocratie ».

La ministre a arpenté les différents pavillons de la prison, s’est rendue aux ateliers d’apprentissage et formation, et s’est enquise des conditions de séjour des détenus. Comme elle a vérifié le respect des dispositions du protocole sanitaire, pour se prémunir du coronavirus au sein de l’unité carcérale, rapporte en substance un communiqué du ministère de la Justice.

