Hatem Mziou et AndrÃ© Parant discute de l’octroi des visas Schengen pour les avocats

Hatem Mziou et André Parant discute de l’octroi des visas Schengen pour les avocats

L’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant a été reçu par le bâtonnier Hatem Mziou, ce mercredi 5 octobre, au siège de l’Ordre des avocats tunisiens.

Les deux hommes ont évoqué les moyens de consolider les moyens de coopération entre les les barreaux de Tunisie et de France.

Cette rencontre a été également l’occasion de discuter du dossier sensible des visas, rappelant l’importance de faciliter les déplacements des avocats. A cet égard, Hatem Mziou et André Parant se sont entretenus sur la facilitation des mesures d’octroi du visa Schengen pour les avocats afin de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles et de pouvoir assister aux différentes conférences et de réaliser des stages.

Il a été aussi question d’examiner la possibilité de renouveler les anciens accords consulaires établis entre les deux pays.

