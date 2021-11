Helen Winterton nouvelle ambassadrice de Grande-Bretagne en Tunisie

Helen Winterton a été nommée ambassadrice de Grande-Bretagne en Tunisie, a annoncé l’ambassade vendredi 26 novembre 2021. Elle prendra ses fonctions en décembre en remplacement d’Edward Oakden.

Helen Winterton était directrice adjointe pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord du Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) et a occupé également le poste d’adjointe du Chef de mission au Caire.

Elle était également directrice adjointe pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord du Département pour le développement international (DFID) et directrice de l’antenne de Jérusalem du DFID.

Gnetnews