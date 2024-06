Hichem Bayoudh nommé ambassadeur et chef de mission de la Ligue arabe à Genève

M. Hichem Bayoudh, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a été nommé ambassadeur et chef de mission de la Ligue arabe à Genève. Lors d’une rencontre le lundi 24 juin 2024 au siège de la Ligue arabe au Caire, M. Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue arabe, a remis à M. Bayoudh les documents l’accréditant en tant qu’ambassadeur et chef de mission de la Ligue arabe auprès de l’Organisation des Nations Unies, de ses agences spécialisées et des organisations internationales basées à Genève, ainsi qu’auprès de la Confédération suisse.

Un communiqué du ministère indique que « cette nomination reflète l’engagement constant de la Tunisie à collaborer avec les pays arabes frères pour renforcer le travail arabe commun. Elle constitue également une nouvelle reconnaissance des compétences diplomatiques tunisiennes et de leur rayonnement au niveau arabe », lit-on en substance.

Ce poste revêt une importance particulière en raison de son rôle dans le renforcement de la coopération entre la Ligue arabe et les organisations internationales à Genève, notamment l’Organisation des Nations Unies. Il permet également de suivre les principales questions régionales et internationales, avec un focus particulier sur la juste cause palestinienne.

Gnetnews