Hmida Ennaifer reconduit Ã  la tÃªte du dÃ©partement des sciences et Ã©tudes islamiques Ã  BeÃ¯t al-Hikma

Hmida Ennaifer reconduit à la tête du département des sciences et études islamiques à Beït al-Hikma

L’universitaire et islamologue, Hmida Ennaifer, a été reconduit à la tête du département des sciences et études islamiques, à l’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts, Beït al-Hikma.

« Cette reconduction intervient en consécration des traditions académiques, et s’inscrit dans le droit fil de la nouvelle vision, et de la recherche méthodologique dans le patrimoine et la pensée islamique, en interaction avec ce à quoi aspire notre société, et dont se préoccupe notre monde », écrit le théologien sur sa page officielle, Facebook.

