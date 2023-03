Tunisie : Un hôpital de jour pour les femmes victimes d’addiction ouvre ses portes ce 08 Mars à l’hôpital psychiatrique Razi

Pour la première fois en Tunisie, un établissement de santé unique en son genre a ouvert ses portes au Centre Hospitalier Universitaire Razi de Tunis. Baptisé, « Tanit recovery » et inauguré ce mercredi 8 mars à l’occasion de la journée internationale du droit des femmes, cet hôpital de jour permettra aux femmes victimes d’addiction aux substances psycho-actives de pouvoir bénéficier d’un accompagnement médical, psychologique, social et éducatif.

Initié par la Société tunisienne d’addictologie (STADD), ce projet se veut être une solution pour ces femmes victimes du fléau de la drogue et qui souffrent de troubles psychiatriques.

Cette unité, ouverte à toutes les femmes désirant de se faire écouter est doté d’un grand hall pouvant accueillir des groupes de paroles avec un espace pour accueillir leurs enfants, une salle de sport, deux salles de consultation et une salle polyvalente pour l’organisation d’ateliers en tout genre.

Pour Mme Haifa Zalila, professeure en psychiatrie, cheffe de service des consultations externes et des urgences du CHU Razi, et chef de cet hôpital de jour, cette structure vient en réponse à un constat malheureux. Celui d’abord de l’augmentation notable de femmes dépendantes des substances psycho-actives et de leurs réticences à venir se faire soigner en raison du tabou qui règne autour de cette question.

« Le Tanit Recovery permettra aux femmes d’être écoutées suffisamment sans être jugées, d’éviter de faire la queue pendant des heures à l’abri des regards, de pouvoir parler librement, et d’être accompagnées médicalement, socialement, juridiquement en ayant accès à tous les dispositifs de droits communs. Elles pourront aussi amener leurs enfants dans un environnement sain, loin des schémas classiques hospitaliers », a-t-elle fait savoir.

Les patientes auront la possibilité de bénéficier d’une prise en charge pluridisciplinaire avec des psychologues, des psychiatres, des médecins spécialistes et également participer à des ateliers thérapies par le sport, l’art ou encore la musique. « L’enjeu est d’avoir des parcours de rémission centrées sur le patient en évitant la prescription de médicaments qui ne serviront qu’à remplacer une addiction par une autre ». A noter que dans un précédent article, nous avions abordé en profondeur la question de l’addiction aux drogues chez les femmes.

En plus d’être une structure d’accueil, cet hôpital de jour a également pour vocation de devenir un lieu de formation et de recherche en addictologie…domaine dans lequel la Tunisie est encore à la traîne. Ainsi, le Tanit Recovery accueillera des étudiants stagiaires en médecine ou en paramédical. Il s’agira également d’initier, de former ou de perfectionner le personnel médical aux différentes techniques de prise en charge en addictologie, tels que l’entretien motivation, les thérapies de groupes ou les groupes psycho-éducatifs.

A l’occasion de cette inauguration, le ministre de la Santé, Ali Mrabet a fait le déplacement. Dans son discours, il a rappelé que l’accès aux soins était avant tout un droit pour tous. Par ailleurs, il a également souligné que les troubles psychologiques devaient être considérés comme une maladie afin d’éviter toute forme de stigmatisations. Une stigmatisation dont les femmes souffrent encore plus quand il s’agit d’addiction aux drogues, qui est vue en Tunisie, davantage comme un mal plutôt qu’une maladie.

Mrabet a émis le souhait que ce genre de structure puisse voir le jour dans d’autres régions du pays et pas seulement dans la capitale. « Dans notre stratégie d’ici 2025, un des axes concerne la prévention et la prise en charge des personnes victimes d’addiction. Ce centre est un premier pas et nous espérons pouvoir ouvrir un centre de désintoxication dans les prochains mois », a-t-il dévoilé.

Wissal Ayadi