Horreur Ã  Gaza, avec la bÃ©nÃ©diction de l’Occident et ses mÃ©dias !

Horreur à Gaza, avec la bénédiction de l’Occident et ses médias !

Le bilan du carnage perpétré hier par l’entité sioniste à l’hôpital al-Ahli al-Arabi al-Maamdani, au centre de Gaza, s’alourdit, s’élevant à 500 martyrs et des centaines de blessés.

Les images de cette explosion ont horrifié le monde, et montré, encore une fois et si besoin est, le visage hideux de l’armée israélienne, qui perpètre une extermination ethnique et un génocide dans l’enclave palestinienne, déjà exsangue par 17 ans d’un blocus asphyxiant.

Tsahal mène avec, acharnement et hargne, depuis maintenant 12 jours, des raids intensifs et incessants contre la population civile de Gaza, tuant indistinctement femmes, enfants, personnes âgées, faisant des centaines de blessés d’estropiés et de déplacés en vue d’une nouvelle déportation et d’une deuxième Nekba, réduisant des quartiers entiers en champs de ruines, coupant eau, électricité, et fuel, privant la population de vivres et de nourritures, tout ça, sur fond, d’une propagande mensongère, travestissant les vérités, et déformant les faits…

Ce terrorisme d’Etat et cette épuration technique sont perpétrés par cette entité hors la loi, qui a toujours, foulé aux pieds ce qui est convenu d’appeler la légalité et le droit international, et les résolutions onusiennes, avec la bénédiction d’un Occident totalement aligné et acquis aux thèses sionistes, qui lui reconnait le soi-disant droit à l’autodéfense, qui n’a pas honte, avec ses appareils médiatiques de mensonges et de propagande, de qualifier des mouvements de résistance d’organisation terroristes, d’entretenir des amalgames pernicieux et tendancieux, entre Hamas et Daesh.

L’offensive armée se déroule dans les territoires palestiniens occupés ; la guerre médiatique, idéologique, civilisationnelle, et culturelle fait rage dans les chaînes d’informations occidentales, françaises notamment, qui perdent toute honnêteté intellectuelle, toute mesure, et toute objectivité, et s’acharnent à institutionnaliser « le silence, on tue », servant de couverture au sionisme conquérant.

Cet occident qui condamne, depuis 11 jours, au bout des lèvres l’effusion du sang à Gaza, se déclare ce matin indigné et horrifié par les frappes terrifiantes d’un hôpital de l’enclave palestinienne.., ses médias reprennent les allégations sionistes, selon lesquelles, c’est une roquette du Jihad islamique, ayant raté sa cible, qui s’est abattue sur l’établissement hospitalier.

Cette guerre horrible, perpétrée sous les yeux d’un monde partagé entre complices, impuissants, et indifférents, est un nouvel échec du monde dit civilisé, ses valeurs de démocratie et des droits de l’homme, ses conventions de Genève, et son droit international humanitaire…tout cet arsenal, dont l’on ne cesse de se prévaloir dans les discours, n’a aucune prise sur une réalité régie par les deux poids et deux mesures, et par la loi du plus fort.

Les mots manquent pour décrire l’horreur, la soldatesque israélienne ne manque, elle, ni d’armes, ni de munitions. Elle continue ses frappes barbares sur l’enclave palestinienne, face à une population gazaouie horrifiée, endeuillée, qui ne cesse de crier sa détresse, et d’appeler au secours, mais toujours constante et entourant sa résistance, car il n’est pas question pour elle de capituler et de renoncer à ses droits légitimes, ses terres spoliées, son droit au retour, et à une vie pacifique et sûre sur son territoire indépendant, souverain et libéré jusqu’au dernier mètre.

Entretemps, le bilan s’alourdit, dépassant les 3 200 martyrs, et 12 500 blessés, en majorité des femmes et des enfants.

La diplomatie, elle, semble être carrément en panne devant l’ampleur de la terreur. Le sommet quadripartite Joe Biden, Abdallah II, Abdelfattah al-Sissi, et Mahmoud Abbas, prévu ce mercredi en Jordanie a été annulé. Le président américain vient d’atterrir à Tel-Aviv pour lui renouveler son allégeance, et lui confirmer son feu vert.

Pour les Palestiniens, il dit sa colère et sa tristesse pour la tragédie de l’hôpital. Le déshonneur et la honte d’un occident ayant perdu toute crédibilité et toute humanité.

La Rédaction