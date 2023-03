Houssem Al Badri au CS Sfaxien

Le Club Sportif Sfaxien a conclu un accord avec l’entraineur égyptien Hossam Al Badry. Le technicien s’est engagé pour une période d’un et demi avec les Noirs et Blancs. Avant de débarquer au Club Sportif Sfaxien, Hossam Al Badry avait entrainé l’Entente Sportive Sétifienne mais il avait préféré quitter son poste pour cause de problèmes financiers.