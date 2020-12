Houssem Hadj Ali : « Chaâbeni ? Il doit bien gérer son effectif »

Le consultant de l’émission Sport Max sur les ondes d’IFM a parlé de l’Espérance Sportive de Tunis et des prochaines échéances qui attendent les Sang et Or dans plusieurs compétitions. Pour Houssem Hadj Ali, les coachs ne doivent pas se cacher derrière le rythme effreiné des rencontres, mais bien gérer la multiplication des matchs : « Chaâbeni sait ce qu’il a à faire. L’EST possède un effectif très riche et il doit optimiser ses choix pour faire tourner tout en gardant un certain équilibre. Il devra être particulièrement prudent pour éviter les blessures ».

GnetNews