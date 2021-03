« Il est temps dépasser toute tiédeur dans les relations entre la Tunisie et la Libye » (Kaïs Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé ce mercredi 17 mars, que « les relations tuniso-libyennes sont ancrées dans l’histoire, et que les deux peuples en forment un seul ».

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Menfi, à Tripoli, retransmise en direct par la télévision libyenne, Saïed a indiqué que sa visite était préparée de longue date, « mais a attendu qu’un nouveau gouvernement soit élu, pour l’effectuer ».

« Notre histoire est émaillée par les épisodes d’unité, plus que par les formes discorde et de crise », a-t-il souligné en substance en marge de sa visite officielle d’une journée, première du genre à Tripoli, reconnaissant que « ces relations ont connu, par moments, une forme de tiédeur. » « Le temps est venu pour dépasser toutes les raisons de tiédeur », a-t-il asséné.

Saïed a révélé que « les discussions de Tripoli avaient porté sur de nombreux domaines, à l’instar de la santé, l’enseignement, la circulation des personnes et des marchandises à travers les points de transit », etc.

Il a évoqué « une convergence de points de vue » sur la plupart des questions, signalant que « les aspects techniques ont été évoqués dans les grandes lignes, et seront débattus dans les détails par la haute commission mixte qui se tiendra dans les prochaines semaines ».

La vérité sur l’affaire de Nadhir et de Sofiene

Il a révélé que l’’affaire de Nadhir et Sofiene, disparus en Libye, était évoquée. Saïed s’est dit « confiant de la détermination de la partie libyenne de poursuivre les recherches, d’exploiter toute preuve et de parvenir à la vérité sur ce dossier. »

Les entretiens ont également porté sur le volet financier, et la santé, notamment après la venue des vaccins, en envisageant « une coordination entre les deux pays dans ce domaine ».

La Tunisie et la Libye traversent une période critique

Kaïs Saïed a évoqué « une nouvelle étape dans l’histoire des relations entre les deux pays, qui prospectent un avenir radieux pour les générations futures ».

« Nous avions de grands rêves après l’indépendance, mais ces rêves n’ont été que peu réalisé », a-t-il déploré, s’engageant à la relance de l’Union du Maghreb arabe (UMA), à travers d’une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères des pays qui le constituent, suivi par une rencontre au sommet.

Il s’est dit persuadé que « les deux peuples échangent, partagent les idées, les visions et les rêves à travers les réseaux sociaux », promettant d’être « au rendez-vous avec notre jeunesse et notre seul peuple pour incarner ces rêves et sortir de la situation dans laquelle on s’est enlisé depuis des années ».

Le chef de l’Etat a regretté que « de nombreux contrats et accords conclus entre les deux pays ont été peu ou pas appliqués », promettant de « les revivifier, et d’adapter certains d’entre eux qui sont dépassés à la réalité d’aujourd’hui. »

Il a plaidé pour que les peuples de la région recouvrent leur « souveraineté totale », affirmant que la Libye, comme la Tunisie, traversent « une étape critique ». « Il faudrait que l’on écoute l’avis de la majorité, tirer les enseignements des erreurs du passé et prospecter un autre avenir différent pour concrétiser nos rêves ». « Nos peuples sont capables de créer des miracles et d’écourter les chemins de l’histoire », a-t-il dit.

La Tunisie, un exemple de démocratie dans la région

Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Menfi, a évoqué « un nouveau départ » dans son pays, qui sera couronné par des élections présidentielles et législatives.

« La Libye n’oublie pas le soutien du peuple tunisien, lors des toutes les périodes passées », a-t-il affirmé.

Il a mis l’accent sur « le caractère particulier des relations entre les deux pays, leur communauté de destin et leur avenir commun ».

Menfi a salué la Tunisie qui est « un exemple de démocratie dans le monde arabe », promettant de rétablir les relations entre les deux pays, comme elles l’étaient auparavant.

Gnetnews