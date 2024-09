Imed Daimi dÃ©pose une plainte auprÃ¨s de l’ONU contre les membres de l’ISIE

Imed Daimi dépose une plainte auprès de l’ONU contre les membres de l’ISIE

Le mercredi 18 septembre 2024, une plainte a été déposée auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à Genève (Suisse) par Imed Daimi. Dans un communiqué publié ce jeudi, Daimi explique que cette plainte concerne de graves violations des droits démocratiques et des droits de l’homme à son encontre dans le cadre des élections présidentielles tunisiennes prévues pour le 6 octobre 2024. « Ces violations auraient été commises par les membres du Conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE), sous l’influence directe du président sortant, lui-même candidat à cette élection », d’après la même source.

La plainte détaille des preuves démontrant ces violations, qui contreviennent à la Constitution tunisienne, aux lois locales et aux traités internationaux. Elle inclut également une décision définitive de la Cour administrative en faveur de la candidature de Daimi, que l’ISIE a refusé d’appliquer sous des prétextes jugés illégitimes et incohérents. Cela constitue une violation grave des conventions internationales garantissant le droit à un procès équitable.

Daimi affirme que ce refus de la part de l’ISIE ne porte pas seulement atteinte à ses droits fondamentaux en tant que citoyen et candidat, mais compromet également le processus démocratique en Tunisie. « En conséquence, les électeurs se voient privés de leur droit de choisir librement leurs représentants, mettant ainsi en péril la légitimité des élections et du futur président ».

La plainte a été adressée au Haut-Commissaire aux droits de l’homme et à plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations Unies, dont ceux chargés de la participation politique, de la liberté d’expression, de l’indépendance des juges, et de la défense des droits de l’homme. Imed Daimi espère que ces rapporteurs interviendront rapidement pour enquêter sur ces violations et demander aux autorités tunisiennes de respecter les décisions judiciaires et les droits fondamentaux.

Gnetnews