Grand-Tunis/ Immobilier de bureaux : Les loyers compris entre 2600 et 3000 dinars, la demande n’est pas au rendez-vous !

Depuis quelques années, il n’aura échappé à personne la prolifération d’immeubles de bureaux et le développement de quartiers d’affaires dans le Grand-Tunis.

Si très peu de chiffres existent sur ce qu’on appelle l’immobilier de bureaux, « Mubawab », qui constitue la plateforme digitale de référence dans le secteur immobilier en Tunisie, a dressé pour la première fois le bilan de ce marché pour l’année 2022.

Pour aller plus loin sur cette question, en plus de cette étude, Gnetnews s’est également adressé au président du Groupement professionnel des agences immobilières , Mohsen Châabani.

Une demande en demi-teinte

L’étude réalisée par « Mubawab » indique que le marché de bureaux confirme sa reprise en 2022. Pour autant, cette constatation est à nuancer en raison de la fluctuation au niveau de la demande. En effet, le rapport en question indique que d’un mois à l’autre les chiffres fluctuent aussi bien pour la vente que pour la location.

Selon l’étude, la demande présente une certaine stabilité en mai (32% pour la location et 43% pour la vente) et en août (43% pour la location et 66% pour la vente). Par ailleurs, une baisse de la demande a été ressentie en février (-6% pour la location et -25% pour la vente), en avril (-13% pour la location et -21% pour la vente), en juillet (18% pour la location et -11% pour la vente), et septembre (-10% pour la location et -16% pour la vente).

Le rapport révèle également que les quartiers des Berges du Lac 1 et 2, Montplaisir, le Centre Urbain Nord, Ariana ville et Les Jardins de Carthage s’imposent comme étant les zones les plus rentables en matière de location et de vente.

Une offre locative concentrée dans la banlieue nord

D’âpres l’étude réalisée par Mubawab les quartiers de La Marsa, les Berges du Lac 1 et 2, Les Jardins de Carthage et Montplaisir concentrent 71% de l’offre locative.

A l’inverse le Centre urbain Nord, un des plus grand quartier d’affaires, ne représente que 7% de l’offre locative. Par ailleurs, les zones de Charguia 1 et 2, la Soukra et Ariana Ville enregistrent, quant elles, 14% de l’offre locative.

Quels sont les prix ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le centre-ville de Tunis constitue l’un des quartiers les moins chers en termes de location de bureaux malgré son emplacement. En effet, selon ladite étude, les loyers des bureaux se trouvant dans les arrondissements du centre-ville de Tunis comme Montplaisir, Le Belvédère ou encore Cité Jardins ne dépassent pas les 2600 dinars par mois. Ces quartiers sont en effet prisés par certaines activités qui nécessitent d’avoir un emplacement central, comme par exemple les professions libérales (médecins, avocats, etc…).

Pour s’installer aux Berges du Lac (1,2 et 3), aux Jardins de Carthage ou au Centre Urbain Nord, il faudra compter au minimum 3000 dinars de loyer.

Voici un graphique plus précis des loyers par quartiers:

Quelles sont les conditions pour choisir l’emplacement d’un bureau?

Mohsen Châabani est le président du Groupement professionnel des agences immobilières, relevant de la CONECT. Fort de son expérience de terrain, il se montre plus prudent quant à l’évolution du marché de l’immobilier de bureau. « Nous sommes sur le terrain et nous constatons que la demande n’est pas vraiment au rendez-vous contrairement à 5 ans en arrière. La chute a commencé juste après la révolution en raison de la détérioration du climat social de la Tunisie mais également à cause du climat des affaires qui n’incite pas vraiment les entreprises à s’installer en Tunisie. Certes l’offre est présente mais les locaux sont loin d’être tous occupés », nous dit-il.

Châabani affirme qu’il existe deux principales conditions pour le développement de ce secteur. « D’abord les clients nous demandent des zones qui sont équipées d’un réseau de télécommunication performant et notamment la disponibilité de la fibre optique. Ils veulent également être à proximité des infrastructures de transport, comme les aéroports ou les ports.

« Les quartiers les plus prisés par nos clients sont d’abord le port de la Goulette et ses alentours, le Centre Urbain Nord, les Berges du Lac, et Montplaisir », a-t-il souligné.

Si ces quartiers concentrent l’essentiel de la demande, d’autres sont en pleine expansion. C’est le cas notamment de la banlieue sud de Tunis, où des quartiers d’affaire sont en train de se développer. « Grâce au pont de Radès, les quartiers de Hammam-Lif et de Mégrine sont également très demandés par nos clients en raison de leur proximité des ports de Radès et de la Goulette.

Wissal Ayadi

*Les observations formulées dans cet ouvrage correspondent exclusivement à la vente et location des bureaux, annoncées sur le portail entre janvier 2022 et octobre 2022. Les prix moyens sont calculés par zone géographique, par quartier et selon la superficie, sur la base des annonces de location et de vente, publiées sur Mubawab.tn »