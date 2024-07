Importante saisie de drogue dans les zones touristiques de la Marsa, Gammarth et Bhar Lazreg

Les unités sécuritaires, en coordination avec la brigade de la police judiciaire d’El Gorjani, ont mené une vaste campagne de sécurité aux alentours des établissements touristiques, des clubs et des boîtes de nuit à la Marsa, Gammarth et Bhar Lazreg, aboutissant à la saisie d’importantes quantités de résine de cannabis et de cocaïne.

Sur ordre du ministère public du Tribunal de première instance de Tunis, les unités sécuritaires de la brigade de police judiciaire d’El Gorjani, en collaboration avec les unités du district de la sûreté nationale à Carthage, ont lancé dès 5h00 du matin, ce mercredi, une opération sécuritaire ciblée et soutenue, qui se poursuit encore.

Plus de dix suspects ont été arrêtés et des dizaines de plaques de cannabis ainsi que plus d’un demi-kilo de cocaïne ont été saisis. Cette opération témoigne de la détermination des autorités à lutter contre le trafic de drogue et à assurer la sécurité dans les zones touristiques.

Gnetnews