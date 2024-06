Inauguration de la Maison des Jeunes de Hammam Lif

Ce mardi 25 juin 2024, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, a présidé la cérémonie d’inauguration de la Maison des Jeunes de Hammam Lif, récemment rénovée et équipée dans le cadre du programme « Together » financé par l’Agence américaine pour le développement international (USAID) en partenariat avec la présidence du gouvernement tunisien, et mis en œuvre par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Lors de sa visite, le ministre a inspecté les composantes du projet qui comprennent la réhabilitation complète des infrastructures ainsi que des améliorations substantielles au niveau des équipements et des ateliers de formation. Le coût total du projet s’élève à environ 700 mille dinars tunisiens.

Deguiche a eu l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les jeunes fréquentant cet établissement, écoutant leurs préoccupations et aspirations. Il a également pris connaissance des principales activités de la Maison des Jeunes, telles que les activités littéraires, artistiques, intellectuelles et informatiques. Le ministre a particulièrement salué l’attention portée aux jeunes en situation de handicap, assurant que des équipements spécifiques étaient disponibles pour garantir leur accès à toutes les installations de l’établissement.

Au cours de sa visite, le ministre a visité l’espace de production audiovisuelle « We Make » de la Maison des Jeunes de Hammam Lif, dédié à la création de contenu audiovisuel. À cette occasion, une séance en direct a été organisée pour marquer l’événement d’inauguration.

Gnetnews