Inauguration de Nippomed : Un pas en avant pour la coopération Tunisio-Japonaise dans le diagnostic médical

La coopération entre la Tunisie et le Japon dans le secteur de la santé a franchi un nouveau cap avec l’inauguration officielle, le lundi 25 septembre 2023, de la nouvelle unité de production de tests de diagnostic rapides Nippomed.

Résultant d’un partenariat établi le 14 juin 2022 à Kalâa-Kébira entre Unimed et la société japonaise G Cube, Nippomed vise à être un leader innovant dans la fabrication de kits de diagnostic médicaux de haute qualité, notamment pour le Covid-19 et d’autres maladies.

L’émergence de ce laboratoire, axé sur l’innovation et l’excellence, promet le développement de tests de diagnostic plus rapides et précis, favorisant la détection précoce des maladies, améliorant ainsi les soins de santé et préservant des vies.

Ces kits de diagnostic, élaborés avec les dernières avancées technologiques et en conformité avec les normes de qualité et de sécurité, incluant les tests de grossesse fiables, produits pour la première fois en Tunisie, ont été présentés lors de la cérémonie d’inauguration de Nippomed.

L’événement a réuni des personnalités importantes des domaines pharmaceutiques, académiques et industriels, ainsi que des représentants des médias tunisiens et japonais, marquant la présence de l’Ambassadeur du Japon en Tunisie, M. OSUGA Takeshi, et des figures clés de l’industrie.

Le Dr. Ridha Charfeddine, Directeur Général d’Unimed et Président Directeur Général de Nippomed, a souligné que cette création constituait une avancée majeure dans l’expertise conjointe entre le Japon et la Tunisie, renforçant les capacités tunisiennes à répondre aux besoins du marché mondial en matière de diagnostic médical.

Il a ajouté : « Nippomed vise à jouer un rôle de premier plan dans le domaine du diagnostic médical, en produisant des kits de pointe grâce à une équipe tunisienne talentueuse et dévouée, prête à relever les défis du diagnostic médical moderne ».

L’Ambassadeur du Japon en Tunisie, M. OSUGA Takeshi, a salué ce lancement, considérant ce nouveau projet tuniso-japonais comme une reconnaissance sincère des compétences tunisiennes par la communauté scientifique et économique japonaise.

Gnetnews