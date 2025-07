BaccalaurÃ©at 2025 : Un taux de rÃ©ussite global de 52,59 %, la section sport en tÃªte

Baccalauréat 2025 : Un taux de réussite global de 52,59 %, la section sport en tête

Le ministère de l’Éducation a annoncé, jeudi 10 juillet 2025, les résultats définitifs du baccalauréat, toutes sessions confondues (principale et contrôle). Le taux global de réussite s’élève à 52,59 %, tandis que 47,41 % des candidats n’ont pas franchi la barre de l’examen.

Sur un total de 144 858 élèves ayant passé les épreuves, 76 178 ont été admis, contre 68 680 recalés.

La section sport se distingue une fois de plus en affichant le taux de réussite le plus élevé : 88,19 %. Elle est suivie de près par la section mathématiques (82,62 %) et celle des sciences expérimentales (63,64 %).

À l’inverse, la section lettres enregistre la performance la plus faible, avec seulement 39,17 % de réussite.

