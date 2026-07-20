Incendies de forÃªt : le ministÃ¨re de l’Agriculture appelle Ã  une vigilance renforcÃ©e

20-07-2026

Le ministÃ¨re de l’Agriculture a appelÃ© Ã  une vigilance accrue face au risque Ã©levÃ© d’incendies de forÃªt, dans un contexte de vague de chaleur exceptionnelle et de multiplication des dÃ©parts de feu dans plusieurs rÃ©gions du pays.

Dans un communiquÃ© publiÃ© dimanche, le ministÃ¨re a indiquÃ© que les services centraux et rÃ©gionaux de la Direction gÃ©nÃ©rale des forÃªts suivent de prÃ¨s l’Ã©volution de la situation et restent mobilisÃ©s pour protÃ©ger le patrimoine forestier national.

Les autoritÃ©s ont exhortÃ© les habitants des zones forestiÃ¨res ainsi que les visiteurs Ã  Ã©viter tout comportement susceptible de provoquer un incendie, et Ã  signaler sans dÃ©lai aux autoritÃ©s locales toute activitÃ© suspecte ou tout dÃ©part de feu.

Le ministÃ¨re a soulignÃ© que l’efficacitÃ© de la lutte contre les incendies repose sur une coordination Ã©troite entre les commissions rÃ©gionales de gestion des catastrophes, les autoritÃ©s locales et la sociÃ©tÃ© civile, ainsi que sur l’activation des plans d’urgence et le dÃ©ploiement rapide des moyens humains et logistiques.

La protection des ressources naturelles constitue une responsabilitÃ© nationale partagÃ©e qui exige, dans les circonstances actuelles, un haut niveau de discipline, de coopÃ©ration et de vigilance, a conclu le ministÃ¨re.

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