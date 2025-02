Inflation en Tunisie : Un lÃ©ger recul du taux en janvier 2025

Inflation en Tunisie : Un léger recul du taux en janvier 2025

Selon le dernier rapport de l’Institut national de la Statistique (INS), le taux d’inflation en Tunisie pour le mois de janvier 2025 a légèrement diminué, s’établissant à 6%, contre 6,2% en décembre 2024. Ce recul est principalement attribué à une réduction du rythme annuel d’augmentation des prix dans certains secteurs clés de la consommation.

Une baisse des prix dans les produits alimentaires et l’habillement

Les prix des produits alimentaires ont connu une légère baisse dans leur augmentation, avec un taux de 7,1% en janvier 2025, contre 7,2% en décembre 2024. Les prix des habillements et chaussures ont également enregistré une diminution, passant de 9,7% à 8,6% sur la même période. Ces baisses ont contribué à la réduction générale du taux d’inflation.

Augmentation des prix dans le secteur de la santé

En revanche, certains secteurs ont vu leurs prix augmenter, notamment les services de santé, dont les prix ont bondi de 9,1% en janvier 2025, contre 8,4% en décembre 2024. Cette hausse a contribué à l’augmentation générale des prix dans l’économie.

Des hausses notables dans les produits alimentaires et manufacturés

Les prix des produits alimentaires ont enregistré une augmentation annuelle de 7,1%, principalement due à la forte hausse des prix de certains produits tels que la viande ovine (+22,7%), les légumes frais (+18%), les fruits secs (+15,1%), les poissons frais (+13,7%) et les volailles (+11,2%). En revanche, les huiles alimentaires ont vu leurs prix diminuer de 13,4%.

Concernant les produits manufacturés, les prix ont augmenté de 5,7% sur un an, en raison principalement de la hausse des prix dans le secteur de l’habillement et des chaussures (+8,6%) et des produits d’entretien courant (+7,7%).

Une légère baisse du taux d’inflation sous-jacente

Le taux d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits alimentaires et l’énergie, a légèrement diminué, atteignant 6% en janvier 2025, contre 6,3% en décembre 2024. Les produits libres ont vu leurs prix augmenter de 6,6%, tandis que ceux des produits encadrés ont progressé de 3,8%.

Contributions à l’inflation

Les produits manufacturés et les produits alimentaires frais ont été les principaux moteurs de l’inflation, contribuant respectivement à 2,2% et 2% de l’inflation globale. En revanche, les groupes Non alimentaire libre et Alimentaire libre ont apporté des contributions respectives de 3,1% et 2%.

