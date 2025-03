Intensification des importations de viandes rouges pour stabiliser le marché

Le président de la Chambre nationale des bouchers, Ahmed Amiri, a annoncé, lundi 10 mars 2025, une augmentation des importations de viandes rouges réfrigérées dans les prochains jours, avec un rythme de deux conteneurs par semaine de viande d’agneau en provenance de Roumanie et deux conteneurs de viande bovine de France.

S’exprimant sur les ondes de la Radio nationale, il a précisé que les prix de ces viandes importées varient entre 37,500 et 38,200 millimes le kilogramme pour l’agneau, et entre 35,000 et 35,500 millimes le kilogramme pour le bœuf.

Concernant la qualité et la sécurité sanitaire de ces viandes, Ahmed Amiri a assuré que l’abattage est effectué selon le rituel islamique, en respectant les normes en vigueur. De plus, les conteneurs font l’objet de contrôles vétérinaires à leur arrivée et sont accompagnés de certificats garantissant la conformité sanitaire des produits.

Gnetnews