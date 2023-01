Iran: AccusÃ© d’espionnage, Alireza Akbari exÃ©cutÃ© par pendaison

Iran: Accusé d’espionnage, Alireza Akbari exécuté par pendaison

Condamné à la peine de mort par la justice iranienne pour espionnage, Alireza Akbari, de double nationalité Irano-Britannique a été exécuté par pendaison, a annoncé ce samedi l’agence de l’Autorité judiciaire iranienne.

Il avait été condamné pour « corruption sur Terre et pour atteinte à la sécurité intérieure et extérieure du pays pour avoir transmis des renseignements » au Royaume-Uni, selon Mizan Online.

Cette annonce avait provoqué la colère de Londres qui a demandé la non exécution de la sentence. « L’Iran doit cesser l’exécution du ressortissant britannique et iranien Alireza Akbari et le libérer immédiatement », avait réagi le chef de la diplomatie britannique James Cleverly.

A la suite de la mort de Akbari, le Royaume-Uni a dénoncé un « acte barbare ». « Je suis horrifié par l’exécution du citoyen irano-britannique Alireza Akbari en Iran », a réagi samedi matin sur Twitter le Premier ministre britannique Rishi Sunak, évoquant « un acte cruel et lâche commis par un régime barbare ».

Selon l’agence de presse IRNA, il était un ancien combattant de la guerre entre l’Iran et l’Irak (1980-1988) avant d’occuper des postes importants, comme « vice-ministre de la Défense pour les Affaires étrangères », chef d’une unité dans un centre de recherche ministériel, « conseiller pour le commandant de la Marine », entre autres.

Il a aussi travaillé au sein du « secrétariat du Conseil national suprême de la sécurité », a précisé IRNA, en ajoutant que Alireaz Akbari a été arrêté entre mars 2019 et mars 2020.

IRNA n’a pas précisé à quelles dates Alireza Akbari occupait ces postes. Les États-Unis ont affirmé vendredi joindre leur voix au Royaume-Uni pour appeler l’Iran à ne pas exécuter Alireza Akbari.

