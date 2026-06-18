Iran et Etats-Unis officialisent la signature de l’accord censé mettre fin au conflit

Les présidents américain et iranien ont chacun signé à distance, mercredi 17 juin au soir, le protocole d’accord destiné à mettre un terme au conflit qui oppose les deux pays au Moyen-Orient — une démarche confirmée dans la nuit par Téhéran.

C’est en quittant le château de Versailles, où il participait au sommet du G7, que Donald Trump a annoncé avoir signé le document. Une vidéo diffusée par la suite sur X par un responsable de la Maison Blanche montre le président américain ratifiant le texte aux côtés d’Emmanuel Macron, visiblement satisfait. Axios avait d’ailleurs évoqué un peu plus tôt la possibilité que cette signature soit intervenue lors d’un dîner réunissant les deux dirigeants.

Côté iranien, le porte-parole de la diplomatie, Esmaïl Baghaï, cité par l’agence Irna, a confirmé que le président Massoud Pezeshkian avait lui aussi signé le protocole. Le responsable a précisé que la procédure s’était déroulée par voie électronique, estimant qu’une cérémonie officielle n’était pas nécessaire dans ce cas. Il a ajouté qu' »il est désormais temps de mettre à l’épreuve la mise en œuvre de cet accord ».

Cette double signature présidentielle rend de fait caduque la cérémonie formelle qui devait initialement se tenir vendredi en Suisse, et qui devait réunir le vice-président américain J. D. Vance et le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf. Selon M. Baghaï, cette étape n’a désormais plus lieu d’être.

Une source gouvernementale américaine a par ailleurs confirmé l’information à l’Agence France-Presse, validant la signature du texte par le président Trump.