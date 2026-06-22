Iran-Ã‰tats-Unis : un accord-cadre pour une sortie de crise en 60 jours

Une premiÃ¨re sÃ©ance de nÃ©gociations en Suisse dÃ©bouche sur une feuille de route portant sur le nuclÃ©aire, le dÃ©troit d’Ormuz et le Liban

Une feuille de route fixÃ©e Ã soixante jours

Les Ã‰tats-Unis et l’Iran ont achevÃ©, tÃ´t ce lundi, une premiÃ¨re sÃ©ance de pourparlers destinÃ©e Ã mettre fin durablement au conflit au Moyen-Orient. Les nÃ©gociations, qui se dÃ©roulent en Suisse, doivent se poursuivre toute la semaine. Selon les mÃ©diateurs pakistanais et qatari, TÃ©hÃ©ran et Washington se sont accordÃ©s sur une feuille de route devant permettre la conclusion d’un accord dÃ©finitif dans un dÃ©lai de soixante jours, ouvrant ainsi la voie Ã l’ouverture immÃ©diate de nouvelles discussions techniques. Le dossier du nuclÃ©aire iranien figure parmi les points centraux de ces nÃ©gociations : dans le protocole d’accord dÃ©jÃ signÃ©, l’Iran s’engage Ã ne pas se doter de l’arme nuclÃ©aire.

Vers une rÃ©ouverture sÃ©curisÃ©e du dÃ©troit d’Ormuz

Les deux parties se sont Ã©galement entendues sur la mise en place d’un canal de communication visant Ã garantir un passage sÃ©curisÃ© pour les navires commerciaux dans le dÃ©troit d’Ormuz, voie maritime stratÃ©gique par laquelle transite habituellement environ 20 % des hydrocarbures mondiaux. L’Iran avait annoncÃ© la fermeture de ce dÃ©troit aprÃ¨s des frappes israÃ©liennes visant le Hezbollah au Liban. D’aprÃ¨s le protocole signÃ©, le trafic commercial devrait Ãªtre totalement rÃ©tabli dans les trente jours suivant les opÃ©rations de dÃ©minage.

Une cellule de gestion des conflits incluant le Liban

Les mÃ©diateurs ont par ailleurs annoncÃ© la crÃ©ation d’une cellule de gestion des conflits, rÃ©unissant les parties ainsi que la RÃ©publique libanaise, et placÃ©e sous leur supervision, afin de veiller au respect de l’arrÃªt des opÃ©rations militaires au Liban. TÃ©hÃ©ran souhaite en effet que l’accord de cessation des hostilitÃ©s s’Ã©tende Ã©galement au territoire libanais. De son cÃ´tÃ©, le Premier ministre israÃ©lien Benyamin Netanyahou a affirmÃ© que l’armÃ©e israÃ©lienne ne se retirerait pas du sud du Liban. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghtchi, a nÃ©anmoins Ã©voquÃ© des avancÃ©es importantes concernant l’arrÃªt de la guerre au Liban.

LevÃ©e des restrictions Ã©conomiques et plan de reconstruction

Le ministre iranien des Affaires Ã©trangÃ¨res a en outre annoncÃ© la levÃ©e des restrictions sur les exportations de pÃ©trole et de produits pÃ©trochimiques, la fin du blocus, ainsi que le dÃ©blocage de certains avoirs gelÃ©s. Un vaste plan de reconstruction et de dÃ©veloppement de l’Iran a Ã©galement Ã©tÃ© lancÃ©, dotÃ©, selon le protocole d’accord, d’un budget d’au moins 300 milliards de dollars.

Washington reste silencieux

La dÃ©lÃ©gation amÃ©ricaine, dirigÃ©e par le vice-prÃ©sident JD Vance, n’a pas rÃ©agi dans l’immÃ©diat Ã ces annonces.