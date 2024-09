ISIE: 43 activitÃ©s Ã©lectorales enregistrÃ©es et six infractions dÃ©tectÃ©es

ISIE: 43 activités électorales enregistrées et six infractions détectées

Quarante-trois activités liées à la campagne pour l’élection présidentielle ont été enregistrées jusqu’à présent, dont treize sont prévues pour ce jeudi, a annoncé Mohamed Tlili Mansri, porte-parole de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE).

Ces activités concernent les trois candidats en lice : Ayachi Zammel, Zouhair Maghzaoui et le président sortant, Kais Saied. Depuis le début de la campagne électorale le 14 septembre jusqu’à hier, mercredi, l’ISIE a enregistré un total de 30 activités. Cependant, six infractions ont été constatées, toutes liées à un seul candidat. Ces infractions portent sur l’utilisation illégale du drapeau de la République (article 60 de la loi électorale), l’utilisation de médias étrangers (article 66) et le non-dénombrement des activités (article 64).

Des avertissements seront émis à l’encontre du candidat concerné pour ces violations, conformément aux régulations en vigueur.

Gnetnews