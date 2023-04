ISIE: Les élections des conseils locaux et régionaux devraient avoir lieu au plus tard en octobre prochain

Selon Tlili Mansri, le porte-parole de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, les élections des conseils locaux et régionaux devraient avoir lieu au plus tard en octobre prochain. Il a souligné que la priorité est actuellement donnée à l’organisation des élections du Conseil des régions et des districts, étant donné que cette chambre est complémentaire et étroitement liée à l’Assemblée des représentants du peuple.

Depuis l’adoption de la Constitution de 2022, le parlement tunisien est devenu bicaméral, comme le précise l’article 56 de la nouvelle loi fondamentale.

Tlili Mansri a expliqué que certains projets de loi, notamment la Loi de Finances et des textes relatifs aux plans de développement local et régional, doivent être approuvés par les deux chambres.

Par conséquent, il a déclaré qu’il est primordial de prioriser les élections des conseils locaux et de mettre en place la deuxième chambre du parlement dès que possible. Les élections municipales auront lieu ultérieurement.

Gnetnews