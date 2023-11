Ismaïl Haniyeh annonce qu’un accord de trêve avec Israël est imminent

Le chef du bureau politique du mouvement Hamas, Ismaïl Haniyeh, a qualifié d’imminent, un accord de trêve avec l’occupation.

Dans un communiqué succinct publié sur le site de Hamas sur Télégramme, relayé par al-Quds al-Arabi, Haniyeh s’est exprimé en ces termes : « le mouvement a remis sa réponse aux frères au Qatar et aux médiateurs, et nous nous rapprochons d’un accord de trêve ».

Pour sa part, le membre du bureau politique du mouvement, Hamas, Izet Rechek, a indiqué que c’est « le Qatar qui va annoncer l’accord de trêve avec Israël, dont les détails devraient être révélés les prochaines heures ».

« La question relève, désormais, des frères du Qatar, ce sont eux qui annonceront l’accord de trêve avec Israël, et ses détails », a-t-il souligné, dans une déclaration a al-Jazeera.

Les détails de l’accord de trêve attendu seront révélés les prochaines heures, a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : L’accord parle d’un cessez-le-feu, l’entrée des aides et la libération d’otages, femmes et enfants, des deux côtés.

Gnetnews