J12 : L’EST, l’ESS et le CSS assurent ! Le CA coule à Béja

Tous les matchs comptant pour la douzième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce mercredi. L’Espérance Sportive de Tunis a dominé le CA Bizertin (1/0).

Le CS Sfaxien a retrouvé la victoire sur le terrain de la JS Kairouan (0/4).

L’Etoile du Sahel a aligné un quatrième succès de rang. Cette fois, les joueurs de Dridi se sont imposés face à l’US Ben Guerdane (2/1).

D’autre part, le Club Africain s’est incliné sur le terrain de l’Olympique de Béja (2/0). C’est la septième défaite pour les Rouges et Blancs.

Voici les autres résultats

AS Rejiche – AS Soliman : 3/1

Stade Tunisien – US Tataouine : 2/3

US Monastir – ES Metlaoui : 1/0

Classement

ES Tunis 28

ES Sahel 24

CS Sfaxien 21

AS Rejiche 21

US Ben Guerdane 20

US Monastir 17

AS Soliman 15

ES Metlaoui 14

Stade Tunisien 13

Olympique de Beja 13

US Tataouine 11

CA Bizertin 10

Club Africain 7

JS Kairouan 2

GnetNews