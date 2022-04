Jaidi : « Al Ahly est un gros calibre mais… »

Le coach de l’Espérance Sportive de Tunis, Radhi Jaidi, s’est montré satisfait après la victoire de son équipe face au CR Belouizdad, samedi soir : « Le résultat et la performance sont satisfaisants. Ce n’était pas facile car nous avons encaissé un but dès la deuxième minute mais les joueurs ont bien réagi. L’égalisation est venue après une très belle attaque. L’EST de cette année est très flexible et varie beaucoup son jeu. Nous sommes en train de progresser mais il faut garder les pieds sur terre. Je suis très content pour Iwuala qui a mis beaucoup de temps pour s’intégrer. Heureusement qu’il y a des leaders, un préparateur mental et que je maîtrise un peu l’anglais ».

Concernant la suite de la saison, le technicien tunisien a tiré la sonnette d’alarme : « C’est incroyable ! Personne n’en parle. Certains joueurs comme Ghaylen, Ben Romdhane, Coulibaly et Badrane ont disputé beaucoup de matchs ces derniers temps. La C1 ? Al Ahly est un gros calibre mais il y a d’autres équipes qui impressionnent comme Sundowns. Nous allons nous concentrer sur notre équipe et essayer de progresser ».