Jaidi : « Nous sommes en train de construire une grande équipe »

Le coach de l’Espérance Sportive de Tunis, Radhi Jaidi, a déclaré à IFM que son équipe s’améliore au fil des matchs mais elle a un problème d’efficacité devant les buts : « Nous avons très bien joué durant les 24 premières minutes. Nous nous sommes procurés plusieurs occasions et aurions pu marquer plus qu’un but. Ensuite, la concentration a baissé et nous avons laissé l’adversaire prendre le dessus au milieu. Après la pause, nous avons mieux géré le jeu et avons su conserver notre avance. Le rendement défensif est satisfaisant puisque nous n’avons encaissé qu’un seul but en cinq matchs officiels. Nous nous sommes améliorés en phase offensive mais la concrétisation fait défaut. Je pense que nous sommes en train de construire une grande équipe ».