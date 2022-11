Jalel Kadri : « Aucune pression pour la liste. Nous pouvons passer le premier tour »

Le sélectionneur national, Jalel Kadri est intervenu sur la chaîne Al Kaas pour parler du stage de l’équipe de Tunisie à Dammam et aussi de la liste des joueurs retenus pour le Mondial : « Tout se passe comme prévu en Arabie Saoudite. Nous suivons le programme à la lettre et je suis content de l’esprit qui règne entre les joueurs. Il n’y a aucune tension et nous ne subissons aucune pression. La liste des joueurs retenus ? Il n’y a encore rien d’officiel. Nous allons dévoiler les noms en temps opportun et ceux qui seront retenus l’auront amplement mérité. Il n’y a aucun conflit d’intérêt. La priorité absolue est la réussite de l’équipe nationaleet j’ai l’intime conviction qu’on a les moyens de passer le premier tour ».

