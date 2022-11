Jalel Kadri insatiable : « On voulait plus que le point du match nul »

Fier de ses joueurs, le sélectionneur tunisien, Jalel Kadri, aurait toutefois aimé repartir avec les 3 points, après le match nul des siens face au Danemark (0-0) lors de la 1re journée de Coupe du monde.

Le sélectionneur tunisien a déclaré : « Les joueurs ont montré qu’ils étaient en forme et, sur le plan physique, qu’ils ont d’énormes qualités. Je crois qu’on a mérité ce point même si on voulait plus. Cela va sans dire qu’après ce type de match, toute l’équipe apprend. On savait qu’on jouait contre une grosse formation du tournoi. L’équipe a très bien joué et je les félicite. Mais on a manqué un peu d’efficacité. On doit marquer des buts, pas seulement avoir des occasions. On a fait de notre mieux, on a essayé d’imprimer notre identité dans ce match. On veut passer ce tour et on reste assez optimiste sur le fait d’y arriver. »

Agences