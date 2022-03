Jalel Kadri : « Je n’ai jamais douté des joueurs »

La sélectionneur Jalel Kadri a été interrogé par la TVN1 après la qualification au Mondial 2022. Le technicien a déclaré : « Nous sommes très heureux et nous remercions tous ceux qui ont travaillé pour atteindre cet objectif. Nous sommes qualifiés après beaucoup d’efforts et de fatigue. Le match était très difficile à négocier sur en deuxième période. Nous avons décidé de jouer plus haut pour limiter les risques. Je tiens à remercier le public qui a été formidable ce soir ».

