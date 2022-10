Jalel Kadri : « La liste pour le Mondial est presque prête »

La sélectionneur de l’équipe de Tunisie a été interrogé par la Radio Nationale. Jalel Kadri est revenu sur le match amical face au Brésil et a souligné : « Nous avons affronté une grosse équipe. Personne ne porte l’entière responsabilité. Dahmen ? Il n’est coupable sur aucun but. C’est un gardien talentueux et travailleur. Pour moi, c’est un des meilleurs en Tunisie. Mon contrat ? J’ai des objectifs à atteindre avec le groupe. Le plus important ? C’est la qualification au deuxième tour du Mondial. Ce ne sera certainement pas facile, mais si on n’y arrive pas, je vais considérer ça comme un échec et je vais quitter mon poste. La liste des joueurs qui seront retenus ? Elle est prête à 95%. Je ne pense pas qu’il y aura des changements. Nous espérons seulement que les joueurs éviteront les blessures ».

