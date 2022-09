Jalel Kadri : « Le Brésil ? On s’y prépare comme tous les autres matchs »

Le sélectionneur national s’est exprimé au terme de la séance d’entraînement de ce mardi autour des préparatifs du groupe pour les deux et derniers rendez-vous amicaux, avant les choses sérieuses au Qatar : « Le groupe est soudé. Les nouveaux arrivent à bien s’adapter à leurs camarades. Les matchs test ? Nous les préparons de la même manière et avec le même état d’esprit. Le Brésil ? C’est normal que cette confrontation soit plus médiatisée, mais pour nous, les joueurs doivent être prêts de la même manière face à tous les adversaires « .

GnetNews