Jalel Kadri : « Nous ne décevrons pas les Tunisiens »

Interrogé par les médias au terme de la séance d’entrainements du lundi, le sélectionneur Jalel Kadri a réagi à l’annonce du forfait de Wahdi Khazri et Dylan Bronn : « C’est un coup dur, surtout qu’il arrive à peine trois jours avant le match aller contre le Mali. Nous allons tout faire pour trouver les solutions nécessaires. Le groupe est soudé et je suis confiant. Nous aurons les moyens de passer outre ces absences. Cette double confrontation est une occasion pour nous de démonter ce que nous valons vraiment. Nous savons que le peuple tunisien attend beaucoup du staff technique et des joueurs et nous n’allons pas le décevoir ».

GnetNews