Jalel Kadri : « Tous nos choix sont réfléchis »

Ce jeudi, le sélectionneur Jalel Kadri a dévoilé l liste des 28 joueurs retenus pour la double confrontation avec le Mali. Le technicien a expliqué certains de ses choixi lors de la conférence de presse et mis la lumière su la vision du staff et le retour de quelques joueurs : « Tous nos choix sont réfléchis et étudiés. Nous avons opté pour une liste de 28 joueurs pour éviter les mauvaises surprises. Le retour de Khenissi ? C’est un joueur qui a de grandes qualités et qui pèse sur les défenses adverses. Bguir ? Ses qualités sont indiscutables. Son bagae technique peut nous aider à résoudre quelques situations de jeu et notamment sur les balles arrêtées. Sassi ? C’est une pointure dans son rôle. La CAN est archivée et notre objectif actuel est d’obtenir la qualification pour le Mondial. Nous avons besoin de l’apport de tout le monde : joueurs, médias et public afin d’être présent au Qatar et honorer le maillot de la sélection ».

GnetNews