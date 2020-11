Jawhara Ettis annonce sa démission d’Ennahdha, « pour épuisement du capital moral »

Jawhara Ettis annonce ce lundi 09 novembre sa démission du mouvement Ennahdha. Membre du Conseil de la Choura et responsable de la jeunesse au sein du mouvement, la responsable démissionnaire déplore la baisse de la marge politique au sein du mouvement.

« L’action politique en son sein ne s’appuie plus sur l’engagement moral et militant en faveur de la formation de personnalités à même de réformer le pays, mais c’est devenu un épuisement du capital moral ayant motivé mon ralliement au mouvement, » écrit-elle.

Dans un post sur sa page officielle Facebook, où annonce sa démission, Ettis regrette « la propension à se positionner au sein du mouvement, plutôt que de cumuler les expériences pour la mise en œuvre de politiques publiques à même de réformer le pays ».

Selon ses dires, Ennahdha n’est plus un mouvement politique qui porte un projet de réforme nationale avec des perspectives civilisationnelles dont le fondement est la conciliation entre Islam et démocratie, mais « c’est un projet qui est dans l’intérêt d’une seule personne, se résume dans la volonté du leader et est tributaire de son avenir ».

Gnetnews