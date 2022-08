Jaziri et Mathlouthi sacrÃ©s champions d’Egypte avec le Zamalek

Jaziri et Mathlouthi sacrés champions d’Egypte avec le Zamalek

Le Zamalek est sacré champion d’Egypte pour la deuxième fois consécutive et pour la quatorzième fois de son histoire. L’équipe cairote a profité de la défaite du FC Pyramids face à Futur SC (1/0) et remporte donc le titre dès la 32ème journée du championnat. C’est le deuxième sacre pour les deux internationaux tunisiens, Hamza Mathlouthi et Saifeddine Jaziri.

La bataille sera rude jusqu’à la fin de la saison pour la deuxième place entre FC Pyramids et Al Ahly. Quatre points séparent les deux équipes à trois journées de la fin de la saison, mais les Rouges comptent un match en moins.

GnetNews