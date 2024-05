Jbeniana / Sfax : Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans l’aide à la résidence illégale des étrangers

Dans le cadre de l’enquête sur les sources et les méthodes de financement des migrants originaires d’Afrique subsaharienne, et suite à des informations indiquant l’implication d’un réseau d’étrangers dans l’aide à la résidence illégale dans la région de Jbeniana, des unités de renseignement de la Garde nationale, en collaboration avec les unités de renseignement centralisées, ont découvert et arrêté des membres de ce réseau.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sureté nationale, deux individus de nationalités africaines ont été appréhendés. Lors de la perquisition de leurs domiciles, réalisée en coordination avec les unités de renseignement de la Garde nationale de Sfax, 19 cartes bancaires internationales utilisées dans leurs activités criminelles ont été saisies.

Après consultation du parquet de Sfax, il a été ordonné de les placer en détention.

Gnetnews