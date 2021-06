Jean Castex à partir de demain en Tunisie, signature attendue de conventions et mémorandums d’entente

Le Premier ministre français, Jean Castex, effectue une visite officielle en Tunisie les 02 et 03 Juin 2021. Il sera accompagné d’une délégation ministérielle et de chefs d’entreprises françaises, et ce à l’occasion de la tenue de la 3ème session du haut conseil de coopération tuniso-français.

Jean Castex rencontrera Kaïs Saïed, Hichem Méchichi et le président de l’UTICA, Samir Majoul, annonce ce mardi 1er juin la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Le Premier ministre français prendra part, par ailleurs, à un forum économique sur la digitalisation, qui sera organisé par l’UTICA, en présence de chefs d’entreprises.

Les travaux de la 3ème édition du Conseil de coopération tuniso-français seront couronnés par la signature de conventions et mémorandums d’entente dans les domaines économiques, de développement, justice, défense, sécurité, enseignement supérieur, et recherche scientifique.

Le Conseil de coopération tuniso-français qui se tient tous les deux ans, représente l’un des principaux rendez-vous économiques, réunissant de hauts responsables et des délégations de haut niveau, des deux pays.

Après la visite du président Kaïs Saïed et du chef du gouvernement, Hichem Méchichi en France, la tenue de ce rendez-vous traduit des relations étroites entre les deux pays, en vue de consolider les secteurs de coopération économique, de relancer la cadence de développement, et de renforcer les opportunités d’investissement, pour la création d’emplois, notamment face aux retombées de la pandémie du Coronavirus ayant touché toutes les économies du monde.

