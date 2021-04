Joe Biden souhaite « Ramadan Kareem » pour les musulmans des Etats-Unis et du monde entier

Le président américain, Joe Biden, a exprimé ses vœux aux musulmans des Etats-Unis et du monde entier, à l’occasion de l’avènement du mois de Ramadan.

« Nous présentions Jill (première dame aux States) et moi nos vœux les plus sincères, à la communauté musulmane des Etats-Unis et à travers le monde…Ramadhan Kareem », a-t-il écrit dans un communiqué.

Et de poursuivre : « Etant donné que de nombreux de nos frères américains débutent le jeune demain, nous nous rappelons la difficulté de cette année sous l’épidémie du Coronavirus, dans la mesure où les amis et les proches ne peuvent se réunir…de nombreuses familles seront privées de leurs proches pendant le repas de rupture du jeûne ».

Le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinkin, a présenté, à son tour, ses vœux aux musulmans des Etats-Unis et du monde entier, souhaitant que « le mois de Ramadan soit béni par la joie, la paix et la prospérité ».

Gnetnews