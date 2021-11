Joe Biden transfÃ¨re ses pouvoirs Ã  Kamala Harris pour des raisons de santÃ©

Joe Biden transfère ses pouvoirs à Kamala Harris pour des raisons de santé

AFP – Le président américain Joe Biden va subir vendredi une coloscopie « de routine », un examen sous anesthésie générale, et transférer temporairement ses pouvoirs à sa vice-présidente, Kamala Harris, a annoncé la Maison-Blanche.

Les détails du bilan de santé du président, qui fête ses 79 ans samedi, seront publiés dans l’après-midi, a précisé l’exécutif américain.

« Le président va subir une coloscopie de routine » au centre médical Walter Reed, près de Washington, a dit la Maison-Blanche. Comme cela a été le cas lorsque le président George W. Bush a subi la même intervention en 2002 et 2007, et conformément à la procédure prévue par la Constitution, le président Biden transférera ses pouvoirs à la vice-présidente pour une courte période, pendant qu’il est sous anesthésie », a ajouté l’exécutif.

Joe Biden, qui ne fume ni ne boit pas, est entièrement vacciné contre le Covid-19, et a reçu sa troisième dose fin septembre. Il est le plus vieux président de l’histoire des États-Unis et a fait savoir publiquement qu’il comptait postuler à sa propre succession en 2024, mais son âge alimente les spéculations sur le fait qu’il pourrait renoncer.