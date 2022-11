Journée de dépistage du diabète ce dimanche 13 novembre au Lac 1

L’épidémie du diabète en Tunisie est un véritable problème de santé publique. En effet, suite aux résultats d’une enquête nationale menée par l’Association d’Etude et de Recherche sur l’Athérosclérose, durant le sixième congrès annuel de l’athérosclérose et des maladies cardiovasculaires, la prévalence du diabète en Tunisie avoisine actuellement les 19,8%.

Les prévisions basées sur des modèles statistiques évoquent le chiffre effarant de 27% à l’horizon 2027, soit plus d’un quart de la population.

Sachant qu’un diabétique tunisien sur deux n’est pas diagnostiqué, ces données prennent une plus grande dimension.

A l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète, ce dimanche 13 novembre, les Laboratoires NovoNordisk, les Laboratoires Roche, la Clinique Pasteur et leurs différents partenaires, sous l’égide des ministères de la Santé Publique et des Affaires Sociales, organisent un évènement grand-public de sensibilisation à l’entrée du Lac 1, de 9h à 12h, dans une ambiance sportive et festive.

Un programme riche et varié qui donnera aux Tunisien.nes l’occasion de pouvoir se faire dépister, mais aussi de rejoindre une Course Cycliste avec le champion international de cyclisme et diabétique Type 1, Quentin VOLOGNES, de faire des cours d’échauffement, de RPM et de Body Attack et de participer à des ateliers d’éducation diététique et thérapeutique. Les enfants auront droit à un goûter gourmand ! En fin de matinée, une cérémonie de remise de trophées mettra en valeur les champions de la course cycliste.

Communiqué