Journée de l’entreprise: Le travail informel touche près d’1,3 million de personnes en Tunisie

Le directeur général de l’Observatoire national de l’emploi et des qualifications (ONEQ), Fakher Zaïbi, a révélé que près d’un million trois cent mille personnes sont engagées dans le travail informel en Tunisie, avec une prédominance significative de femmes. Cette déclaration a été faite en marge des Journées de l’entreprise à Sousse, qui se tiennent du 7 au 9 décembre 2023.

Bien que Zaïbi ait noté que ce chiffre est relativement acceptable par rapport à d’autres pays africains, il reste significatif comparé à de nombreux pays méditerranéens. Il a ajouté que l’Observatoire a récemment mené une étude approfondie sur le travail informel, impliquant un échantillon de 12 000 personnes, en collaboration avec l’Institut national de la statistique, l’Organisation internationale du travail et le Programme des Nations Unies pour le développement.

Les conclusions de l’enquête révèlent que le travail informel affecte divers segments de la population, touchant principalement les jeunes, les personnes peu instruites et même les diplômés de l’enseignement supérieur. Les secteurs les plus concernés sont l’agriculture, la construction, les services et le commerce.

Les travailleurs informels rencontrent divers obstacles, notamment l’accès limité aux sources de financement et l’absence de programmes de soutien, de suivi, de sensibilisation, de formation et d’accompagnement. Une tendance notable parmi les jeunes utilisant les technologies de la communication dans le secteur informel est leur volonté d’intégrer le secteur formel.

Fakher Zaïbi a souligné qu’une partie significative des travailleurs informels hésite à rejoindre le secteur organisé par crainte de perdre leur emploi. Il a insisté sur la nécessité d’apporter un soutien essentiel au développement de leurs activités, encourageant ainsi leur engagement dans le secteur formel.

