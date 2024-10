Journée d’étude sur la lutte contre la violence dans les espaces sportifs

Le Secrétaire d’État chargé de la Sécurité auprès du ministre de l’Intérieur, M. Sofiane Ben Sadok, a présidé ce lundi 21 octobre 2024 une journée d’étude dédiée à la « Lutte contre la violence dans les espaces sportifs selon une approche participative et globale ». Cet événement a été organisé par la Direction générale des unités d’intervention de la sécurité nationale en collaboration avec le Centre de Genève pour la Gouvernance du Secteur de la Sécurité (DCAF).

La session a réuni des cadres supérieurs des ministères de l’Intérieur, de la Justice, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que des représentants des médias. Dans son discours d’ouverture, M. Ben Sadok a souligné l’importance de développer une approche participative, impliquant tous les ministères concernés, afin de trouver des solutions concrètes pour limiter la violence dans les espaces sportifs. Il a également rappelé que ce phénomène n’est pas propre à la Tunisie, mais est répandu dans de nombreux pays, exigeant ainsi une vigilance accrue et une meilleure coordination entre les parties prenantes, dans le respect des lois et des droits de l’homme, tout en promouvant les valeurs de tolérance et de rejet de la violence.

En conclusion, le Secrétaire d’État a salué les efforts des différentes structures du ministère de l’Intérieur dans la sécurisation des enjeux nationaux, réaffirmant l’engagement continu du ministère à soutenir ces efforts pour assurer la sécurité de la Tunisie et de ses citoyens.

Gnetnews