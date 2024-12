Journée mondiale de lutte contre le sida : 8000 cas en Tunisie

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée chaque 1er décembre, la Tunisie réaffirme son engagement sous le slogan : « Éliminer le sida : une responsabilité collective ».

Le directeur du programme national de lutte contre le sida au ministère de la Santé, Samir Mokrani, a révélé que le nombre de personnes vivant avec le VIH en Tunisie en 2023 est estimé à environ 8 000 cas. Parmi elles, seulement 2 240 personnes, soit 28 % des estimations, sont informées de leur statut sérologique, et 2 036 bénéficient actuellement d’un traitement, représentant 26 % des estimations.

Lors d’une conférence de presse organisée au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) par l’organisation Avocats sans frontières, Mokrani a rappelé que la Tunisie suit le plan stratégique 2021-2026 visant à éradiquer le VIH/Sida d’ici 2030, en alignement avec la politique mondiale de lutte contre le virus.

Sensibilisation et traitement : des priorités nationales

La docteure Rim Abdelmalek a mis l’accent sur la nécessité de sensibiliser les enfants aux dangers des agressions sexuelles et de la toxicomanie, identifiés comme des facteurs majeurs de transmission du VIH. Elle a également souligné que la Tunisie dispose de quatre établissements hospitaliers dédiés au traitement du sida : l’hôpital La Rabta à Tunis, Farhat Hached à Sousse, Hédi Chaker à Sfax, et Fattouma Bourguiba à Monastir. Ces structures fournissent gratuitement les traitements nécessaires.

Appel à une inclusion sociale

Amira Derbali, coordinatrice du projet « Le VIH et les droits de l’Homme » au sein de l’organisation Avocats sans frontières, a plaidé pour la suppression des obstacles auxquels font face les catégories vulnérables et les personnes les plus exposées, notamment les résidents étrangers.

