Justice : Seifeddine Makhlouf condamné à un an et dix mois de prison pour agression sur Abir Moussi

25-03-2026

Cette condamnation s’ajoute à une peine de quatre ans prononcée récemment dans une affaire de complot contre la sûreté de l’État, portant le total des condamnations de l’ancien député à près de six ans de prison.

La chambre correctionnelle n°9 du tribunal de première instance de Tunis a condamné mardi soir l’avocat et ancien député du Parlement dissous, Seifeddine Makhlouf, à une peine d’un an et dix mois de prison ferme.

Cette décision fait suite à la plainte déposée par Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre, qui l’accusait de l’avoir physiquement agressée et insultée à l’intérieur de l’Assemblée. L’affaire remonte à une altercation survenue au sein du Parlement dissous, dans un contexte politique particulièrement tendu, marqué par des affrontements verbaux et physiques entre élus.

Cette condamnation vient s’ajouter à une peine de quatre ans de prison prononcée récemment à l’encontre de Makhlouf dans une autre affaire, liée à des accusations de complot contre la sûreté de l’État. L’ancien député cumule ainsi des condamnations atteignant près de six ans de prison ferme.

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